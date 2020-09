Elettra Lamborghini | la sorella Ginevrà non parteciperà alle nozze? L' infelicità vi mangerà da soli

Leggi su blogo

(Di venerdì 25 settembre 2020) Caos in famiglia? Quando mancano poche ore al matrimonio di, laGinevra fa capire attraverso i suoi social di non partecipare al lieto evento. "Andrai al matrimonio di?", hanno chiesto i followers alla ragazza. "No", la risposta, secca. Che tra le due non corra buon sangue? Effettivamente Ginevra sui social dellapiù famosa non si è praticamente mai vista, mentre sono apparse spesso Flaminia e Lucrezia (che infatti sono state scelte come testimoni di). Vecchie ruggini, insomma? Probabile!Poche ore fa,è intervenuta sui suoi social per dire la sua sulla vicenda: "Non è vero quello che stanno scrivendo sui vari media. La cosa che mi dispiace solo è ...