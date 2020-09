Casal di Principe, insegnante con febbre e tosse è grave al Cotugno: allarme in una scuola (Di venerdì 25 settembre 2020) E’ già allarme coronavirus nelle scuole dell’agro aversano. Così come riporta Casertace.it, una nota docente di un istituto scolastico di Casal di Principe risulta positiva al Covid-19 con gravi sintomi. E’ oggi ricoverata all’ospedale Cotugno dopo aver accusato febbre alta e tosse secca. Casal di Principe (Caserta), docente ricoverata per coronavirus: è allarme in una … L'articolo Casal di Principe, insegnante con febbre e tosse è grave al Cotugno: allarme in una ... Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 25 settembre 2020) E’ gi&acoronavirus nelle scuole dell’agro aversano. Cos&i; come riporta Casertace.it, una nota docente di un istituto scolastico didirisulta positiva al Covid-19 con gravi sintomi. E’ oggi ricoverata all’ospedaledopo aver accusatoalta esecca.di(Caserta), docente ricoverata per coronavirus: &ein una … L'articolodicon&ealin una ...

Ultime Notizie dalla rete : Casal Principe A Casal di Principe le scuole rispettano le distanze di sicurezza grazie alle ville confiscate alla camorra Servizio Informazione Religiosa Gang dell'orecchio mozzato: sconto di pena di 7 anni ma niente libertà

«Hanno commesso un reato particolarmente grave e commesso con crudeltà. Le pene vanno pienamente confermate». E’ tarda mattina quando la procura generale chiede di nuovo una dura condanna per i 7 appa ...

Caserta - arrestati due imprenditori legati al clan del Casalesi

operanti in Casal di Principe (CE) e comuni limitrofi. In particolare, i riscontri effettuati dal ROS hanno permesso di far luce sulla partecipazione di Pezzella e Iorio, attraverso ditte a loro ...

