Campania verso un nuovo lockdown? La minaccia di Vincenzo De Luca

AGI - Ogni giorno il bollettino dei positivi è a tre cifre, e la Campania a volte supera persino la Lombardia per numero di nuovi casi quotidiani. Un andamento territoriale della pandemia che preoccupa il neo rieletto 'governatore' Vincenzo De Luca, che proprio alla gestione del Covid 19 deve una parte del suo recente successo elettorale. La minaccia di chiusura E così il presidente della Regione torna a uno strumento a lui caro. La minaccia di una chiusura, questa volta non dei confini regionali, ma delle attività. Un lockdown territoriale. "La Campania è la regione più esposta al contagio. Se tra 3 o 4 giorni verificheremo con i nostri epidemiologi che la curva del contagio, anziché stabilizzarsi o scendere, ...

