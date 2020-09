Zingaretti: “Clima positivo in maggioranza, avanti con proporzionale e decreti sicurezza”. E su Raggi… (Di giovedì 24 settembre 2020) ROMA – “Quello che sta accadendo in queste ore e’ la riscoperta di un clima positivo tra le forze alleate di governo. E’ da un anno che chiedo che si cambi clima, non si puo’ governare da avversari e vedo una maggiore consapevolezza, in Iv, nel M5s, in Leu, nel Pd, per lavorare insieme. L’Italia ha bisogno di un grande progetto di rinascita, abbiamo risorse e dobbiamo dare una prospettiva a questo paese, una prospettiva che tolga la paura del futuro soprattutto ai giovani. Questa e’ la nostra missione, ci siamo per questo motivo: dare una prospettiva di sviluppo all’Italia. Confido che questa missione unira’ ancora di piu’ le forze politiche che sostengono il governo”. Lo dice il segretario del Pd Nicola Zingaretti a Sky Tg24. Leggi su dire (Di giovedì 24 settembre 2020) ROMA – “Quello che sta accadendo in queste ore e’ la riscoperta di un clima positivo tra le forze alleate di governo. E’ da un anno che chiedo che si cambi clima, non si puo’ governare da avversari e vedo una maggiore consapevolezza, in Iv, nel M5s, in Leu, nel Pd, per lavorare insieme. L’Italia ha bisogno di un grande progetto di rinascita, abbiamo risorse e dobbiamo dare una prospettiva a questo paese, una prospettiva che tolga la paura del futuro soprattutto ai giovani. Questa e’ la nostra missione, ci siamo per questo motivo: dare una prospettiva di sviluppo all’Italia. Confido che questa missione unira’ ancora di piu’ le forze politiche che sostengono il governo”. Lo dice il segretario del Pd Nicola Zingaretti a Sky Tg24.

Luma19860997 : Direi che il dramma del #pd è non saper in nessun modo coniugare i timori del popolo con le sfide di oggi (clima, m… - NietzscheAdler : @borghi_claudio A me il clima d'odio mi viene quando vedo la faccia di zingaretti - FrancescoLy8 : @gadlernertweet Ah, quindi questo immigrato clandestino riportato come sofferente di problemi psichici si fa coinvo… -