Xbox Series X sfoggia Master Chief sulla confezione? Alcuni fan lo sostituiscono con il vero eroe: Craig the Brute (Di giovedì 24 settembre 2020) Xbox Series X non è ancora uscita, ma recentemente Microsoft ha mostrato il packaging della console. sulla parte posteriore della scatola campeggia un Master Chief in tutta la sua epicità, ma a qualcuno questa cosa non è andata giù in quanto il "vero protagonista" di Halo Infinite per molti è ormai il tanto amato Craig the Brute.E allora la community di ResetEra si è sbizzarrita creando scatole con il bel faccione di Craig e non solo. A fronte della recente acquisizione di Bethesda da parte di Microsoft, Alcuni hanno ben pensato di creare una confezione con il volto di Todd Howard, mentre un altro utente ha pubblicato il retro della scatola questa volta dedicato ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 24 settembre 2020)X non è ancora uscita, ma recentemente Microsoft ha mostrato il packaging della console.parte posteriore della scatola campeggia unin tutta la sua epicità, ma a qualcuno questa cosa non è andata giù in quanto il "protagonista" di Halo Infinite per molti è ormai il tanto amatothe.E allora la community di ResetEra si è sbizzarrita creando scatole con il bel faccione die non solo. A fronte della recente acquisizione di Bethesda da parte di Microsoft,hanno ben pensato di creare unacon il volto di Todd Howard, mentre un altro utente ha pubblicato il retro della scatola questa volta dedicato ...

