Via libera del Cda di Atlantia alla cessione di Autostrade per l'Italia. Euforia a piazza Affari dove, in queste ore, il titolo sale di oltre il 3%. (Di giovedì 24 settembre 2020) Colpo di scena sulla cessione di Autostrade per l'Italia. Dopo settimane di silenzi, il gruppo Atlantia "ha avviato un processo dual track" consistente nella "vendita dell'intera quota dell'88% del capitale di Aspi tramite processo competitivo o, in alternativa, scissione parziale e proporzionale e conferimento di, rispettivamente, il 55% e il 33% del capitale sociale di Aspi nella neo-costituita Autostrade Concessioni e Costruzioni S.p.A. da quotarsi in Borsa con l'uscita di Atlantia dal suo capitale". A renderlo noto è lo stesso gruppo dopo il Consiglio di amministrazione di questa mattina e in cui viene spiegato che Il processo "dual track" è rivolto sia a Cassa Depositi e Prestiti che ad altri investitori istituzionali ...

