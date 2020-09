Vergine (Di giovedì 24 settembre 2020) “Dobbiamo amare il nostro prossimo come noi stessi, e credo che amare noi stessi significhi estendere ai vari sé che siamo stati lungo la strada lo stesso grado di compassione che avremmo per chiunque altro”, dice lo scrittore e teologo... Leggi Leggi su internazionale (Di giovedì 24 settembre 2020) “Dobbiamo amare il nostro prossimo come noi stessi, e credo che amare noi stessi significhi estendere ai vari sé che siamo stati lungo la strada lo stesso grado di compassione che avremmo per chiunque altro”, dice lo scrittore e teologo... Leggi

LucaBizzarri : Il primo atto da Presidente di Regione di Giani è stato rendere grazie alla Madonna, con rosario e fotografi al seg… - Pontifex_it : La Vergine Addolorata, che pianse con il cuore trafitto la morte di Gesù, ora ha compassione della sofferenza dei p… - fattoquotidiano : Come ha fatto in tutti questi anni la Lega a pagare le sue attività? Dove ha trovato i soldi per finanziare la prop… - Khajiit27884691 : Se fosse stato rieletto Rossi sarebbe andato a Cavriago in Emilia-Romagna per pregare il cuore immacolato di Lenin… - GodsAng35627765 : @marcopiaia Per nonna Anna che sta vivendo un momento di dolore fisico e invoca l'aiuto della Vergine Santissima . -