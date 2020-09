UFFICIALE Spezia, arriva Agoume in prestito dall’Inter (Di giovedì 24 settembre 2020) Lo Spezia ha annunciato l’arrivo dall’Inter di Lucien Agoume: indosserà la maglia numero 10 Lo Spezia si rinforza con un colpo giovane e di valore. Attraverso i suoi canali ufficiali, il club bianconero ha infatti annunciato l’arrivo dall’Inter di Lucien Agoume. «Lucien Agoume è un nuovo calciatore dello Spezia Calcio. Il centrocampista francese arriva a titolo temporaneo dall’F.C. Internazionale Milano. Classe 2002, Agoume vanta già 19 presenze tra i professionisti, infatti dopo essere cresciuto nel Sochaux ed aver totalizzato quindici gettoni in prima squadra nella Ligue 2 francese, oltre a uno in Coppa di Francia, nella passata stagione è approdato all’Inter, ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 24 settembre 2020) Loha annunciato l’arrivo dall’Inter di Lucien: indosserà la maglia numero 10 Losi rinforza con un colpo giovane e di valore. Attraverso i suoi canali ufficiali, il club bianconero ha infatti annunciato l’arrivo dall’Inter di Lucien. «Lucienè un nuovo calciatore delloCalcio. Il centrocampista francesea titolo temporaneo dall’F.C. Internazionale Milano. Classe 2002,vanta già 19 presenze tra i professionisti, infatti dopo essere cresciuto nel Sochaux ed aver totalizzato quindici gettoni in prima squadra nella Ligue 2 francese, oltre a uno in Coppa di Francia, nella passata stagione è approdato all’Inter, ...

SerieA : I risultati del primo turno di #SerieATIM. 1???? La giornata si completerà il 30 settembre con Benevento-Inter, Udin… - DiMarzio : #Spezia | Ufficiale l'acquisto di #Pobega dal #Milan - TuttoMercatoWeb : UFFICIALE: Spezia, arriva Agoume in prestito dall'Inter. Il contratto è stato depositato in Lega - MikeBomber10 : RT @marifcinter: UFFICIALE - Lucien Agoume è un nuovo calciatore dello Spezia Calcio. Il centrocampista francese arriva a titolo temporane… - _intermagazine : UFFICIALE – Agoumé in prestito allo Spezia dall’Inter -