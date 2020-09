Trump, Barbara Lagoa in lista per Corte (Di giovedì 24 settembre 2020) NEW YORK, 24 SET - Barbara Lagoa è ancora nella "mia lista" delle possibili candidature alla successione di Ruth Bader Ginsburg alla Corte Suprema. Lo afferma Donald Trump, sottolineando comunque di ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di giovedì 24 settembre 2020) NEW YORK, 24 SET -è ancora nella "mia" delle possibili candidature alla successione di Ruth Bader Ginsburg allaSuprema. Lo afferma Donald, sottolineando comunque di ...

(ANSA) - NEW YORK, 24 SET - Barbara Lagoa è ancora nella "mia lista" delle possibili candidature alla successione di Ruth Bader Ginsburg alla Corte Suprema. Lo afferma Donald Trump, sottolineando ...

Trump: "Alla Suprema Corte nomineremo una grande donna"

Trump assicura che si trattera' di una figura ... Fra i nomi in lizza ci sono infatti Amy Coney Barrett, Barbara Lagoa e Allison Jones Rushing.

