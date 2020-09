Traffico Roma del 24-09-2020 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 24 settembre 2020) LuceverdeBuon pomeriggio e ben trovati in redazione Sonia cerquetani al Flaminio per incidente rallentamenti in Piazza Apollodoro altezza Viale Tiziano rallentamenti dovuti alin te invece sulla tangenziale est a Corso di Francia e la salari è tra Tiburtina e lo svincolo A24 tutto verso San Giovanni dalle 14:30 alle 19 sit-in in piazza del Campidoglio altre infestazioni nel pomeriggio dalle 17 alle 20 in Piazza dei Santi Apostoli domani venerdì 25 settembre a rischio per uno sciopero di 24 ore ATACTPL e Cotral la gita alle 10 e coinvolgerà bus tram metropolitane e ferrovie urbane garantite le corse essenziali da inizio Servizio diurno fino alle 10 e dalle 17 alle 20 per quanto riguarda i bus notturni possibili stop Questa notte è nella notte tra il 25 e il 26 settembre per i dettagli di ...