Temptation Island 8 | Salvo e Francesca sono la nuova coppia del reality!

Corriere : Ascolti, «Ulisse» batte di nuovo «Temptation Island» sugli spettatori - SirDistruggere : Continua su Temptation Island lo sfoggio delle relazioni tossiche. - repubblica : Alberto Angela con 'Ulisse' batte 'Temptation Island' [aggiornamento delle 13:03] - IlariaRomagnoli : RT @Microsatira: Alberto Angela con 'Ulisse' batte 'Temptation island'. Forse non siamo ancora del tutto condannati all'estinzione. - lciucciovino : RT @Corriere: Ascolti, «Ulisse» batte di nuovo «Temptation Island» sugli spettatori -

Ultime Notizie dalla rete : Temptation Island

Cari tifosi, non vogliamo nasconderci, l’obiettivo della promozione in serie A è dichiarato. Anche se non dobbiamo mai sottovalutarne le difficoltà. Io ci credo, perché le premesse ci sono tutte: una ...Alex Belli e Delia Duran hanno partecipato all’ultima edizione di Temptation Island Vip. E in quella occasione i due hanno capito di essere fatti l’uno per l’altra. Oggi il popolare attore ha rilascia ...