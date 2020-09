Supercoppa europea al Bayern, Siviglia ko ai supplementari (Di giovedì 24 settembre 2020) BUDAPEST (UNGHERIA) (ITALPRESS) – Nella notte di Budapest la sfida tra le due regine d’Europa incorona la squadra più forte sulla carta e alla fine anche la più lucida e in condizione dopo 120′ di gioco. Il Bayern Monaco batte il Siviglia per 2-1 ai supplementari con le reti di Goretzka (34′) e Javi Martinez (114′) e alza al cielo la seconda Supercoppa europea della sua storia di fronte ai 20.000 spettatori della Puskas Arena. Il Siviglia ha perso il dinamismo di Reguilon ma ha riacquistato la classe e l’esperienza di Ivan Rakitic che timbra la 150esima presenza in maglia biancorossa proprio nel giorno del ‘secondò esordio. E alla prima occasione, l’ex Barcellona è subito decisivo: al 16′ Jesus Navas ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 24 settembre 2020) BUDAPEST (UNGHERIA) (ITALPRESS) – Nella notte di Budapest la sfida tra le due regine d’Europa incorona la squadra più forte sulla carta e alla fine anche la più lucida e in condizione dopo 120′ di gioco. IlMonaco batte ilper 2-1 aicon le reti di Goretzka (34′) e Javi Martinez (114′) e alza al cielo la secondadella sua storia di fronte ai 20.000 spettatori della Puskas Arena. Ilha perso il dinamismo di Reguilon ma ha riacquistato la classe e l’esperienza di Ivan Rakitic che timbra la 150esima presenza in maglia biancorossa proprio nel giorno del ‘secondò esordio. E alla prima occasione, l’ex Barcellona è subito decisivo: al 16′ Jesus Navas ...

