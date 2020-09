Strade e organizzazione | il ciclismo mondiale applaude Imola

Leggi su dire

(Di giovedì 24 settembre 2020) BOLOGNA – Strade appena asfaltate, percorsi accattivanti, centinaia di volontari pronti sui tracciati di gara. Il ciclismo mondiale applaude Imola per l’organizzazione a tempi di record dei mondiali di ciclismo, dopo la rinuncia in extremis della Svizzera. L’occasione è la presentazione ufficiale della kermesse mondiale che prende il via oggi a Imola, con il gran finale domenica con la gara in linea dei professionisti. “La prima medaglia da campione del mondo va al comitato organizzatore che in tre settimane è riuscito a fare partire questa edizione” si complimenta il numero uno dell’Uci David Lappartient. “I percorsi della cronometro e della gara in linea sono di ottimo livello e le strade sono state riasfaltate”. Lappartient e già sul posto, al fianco degli organizzatori che a Varignana hanno aperto quattro giorni iridata.