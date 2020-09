Scoperta una vulnerabilità di Instagram sfruttabile per prendere il controllo di un profilo (Di giovedì 24 settembre 2020) AGI - Una vulnerabilità in Instagram avrebbe potuto permettere a un attaccante di prendere il controllo del profilo di un bersaglio, semplicemente inviandogli una fotografia opportunamente modificata in modo da inserire al suo interno una porzione di codice malevolo. Ne ha dato notizia l'azienda di sicurezza informatica Check Point Research che, una volta scoperto il problema, ha informato Facebook - proprietaria di Instagram - dando alla società sei mesi per rilasciare un aggiornamento e così correggere l'errore. Secondo quanto riscontrato dagli esperti, “la vulnerabilità avrebbe permesso all'attaccante di inviare una fotografia malevola al bersaglio, utilizzando email, Whatsapp, sms o qualsiasi altra piattaforma di scambio dei contenuti (multimediali)”, si ... Leggi su agi (Di giovedì 24 settembre 2020) AGI - Una vulnerabilità inavrebbe potuto permettere a un attaccante diildeldi un bersaglio, semplicemente inviandogli una fotografia opportunamente modificata in modo da inserire al suo interno una porzione di codice malevolo. Ne ha dato notizia l'azienda di sicurezza informatica Check Point Research che, una volta scoperto il problema, ha informato Facebook - proprietaria di- dando alla società sei mesi per rilasciare un aggiornamento e così correggere l'errore. Secondo quanto riscontrato dagli esperti, “la vulnerabilità avrebbe permesso all'attaccante di inviare una fotografia malevola al bersaglio, utilizzando email, Whatsapp, sms o qualsiasi altra piattaforma di scambio dei contenuti (multimediali)”, si ...

