Roma, contagi in aumento: si studiano le «mini-zone rosse» per la città (Di giovedì 24 settembre 2020) Il numero dei contagi continua a salire nel Lazio (e a Roma) e la città studia le contromisure. Ne ha parlato oggi Pierluigi Bartoletti responsabile Regionale Unità Speciale di Continuità Assistenziale Regionale (Uscar) – al Messaggero: «Ad oggi seguiamo diversi cluster, spesso familiari con parenti che si sono contagiati tra loro». Anche nelle scuole si è acceso più di un campanello d'allarme con alcuni Istituti che si sono dovuti confrontare con le prime positività al Covid-19 (20 studenti positivi in circa 30 scuole del nostro territorio, spiega stavolta Enrico Di Rosa, al vertice del Sisp dell'Asl Rm 1). Attualmente, è opportuno precisarlo, il numero dei malati, così come quello delle terapie intensive è sotto controllo: i dati di ieri, ...

