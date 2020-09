Roma, Allegri pronto ad accettare: Fonseca in bilico (Di giovedì 24 settembre 2020) A Roma si sente aria di rivoluzione. Dopo l’errore contro l’Hellas Verona, Fonseca potrebbe dire addio: Allegri pronto a tornare in Serie A Nei prossimi giorni a Roma potrebbero esserci novità davvero importanti per quanto riguarda la panchina giallorossa. Paulo Fonseca resta in forte bilico dopo l’inizio di campionato da dimenticare. Tanti i problemi societario … Leggi su viagginews (Di giovedì 24 settembre 2020) Asi sente aria di rivoluzione. Dopo l’errore contro l’Hellas Verona,potrebbe dire addio:a tornare in Serie A Nei prossimi giorni apotrebbero esserci novità davvero importanti per quanto riguarda la panchina giallorossa. Pauloresta in fortedopo l’inizio di campionato da dimenticare. Tanti i problemi societario …

CorSport : Clamoroso #Allegri: è pronto a dire sì alla #Roma! - CorSport : La prima pagina del #CorSport ?? ??#Roma, #Allegri pensiero fisso ??Caso #Suarez, ora s'indaga per corruzione ??#Milan… - SeEarn : CDS - ROMA, PANCHINA TRABALLANTE: ALLEGRI PRONTO A DIRE SÌ #Roma #Fonseca #panchina #traballante #Allegri #pronto… - NCN_it : CDS - ROMA, PANCHINA TRABALLANTE: ALLEGRI PRONTO A DIRE SÌ #Roma #Fonseca #panchina #traballante #Allegri #pronto… - siamo_la_Roma : ?? Tutta la rassegna stampa in un click ? Contatti con #Allegri ?? Il futuro di #Fonseca è in bilico #ASRoma -