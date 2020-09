Repubblica: Cotugno, aumentano i ricoveri. E tornano le file per il tampone (Di giovedì 24 settembre 2020) La Campania continua a registrare un elevato numero di positivi al Covid. Ieri i nuovi casi sono stati 248, su appena 4mila tamponi effettuati. Insieme ai contagi, aumentano i ricoveri. Repubblica Napoli scrive che al Cotugno ci sono 6 pazienti in terapia intensiva, di cui 3 intubati. In subintensiva, invece, i ricoveri sono 16 e 31 quelli nei reparti ordinari. Ma, soprattutto, davanti all’ospedale sono tornate le file dei cittadini che vogliono sottoporsi al tampone. “Fin dalle 6 del mattino decine di persone hanno chiesto di essere sottoposte all’esame. Per lo più erano cittadini indirizzati nell’ospedale dalle Asl dopo la segnalazione dei medici di base allarmati per i sintomi manifestati dai loro assistiti”. Il Corriere del ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 24 settembre 2020) La Campania continua a registrare un elevato numero di positivi al Covid. Ieri i nuovi casi sono stati 248, su appena 4mila tamponi effettuati. Insieme ai contagi,Napoli scrive che alci sono 6 pazienti in terapia intensiva, di cui 3 intubati. In subintensiva, invece, isono 16 e 31 quelli nei reparti ordinari. Ma, soprattutto, davanti all’ospedale sono tornate ledei cittadini che vogliono sottoporsi al. “Fin dalle 6 del mattino decine di persone hanno chiesto di essere sottoposte all’esame. Per lo più erano cittadini indirizzati nell’ospedale dalle Asl dopo la segnalazione dei medici di base allarmati per i sintomi manifestati dai loro assistiti”. Il Corriere del ...

