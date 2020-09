“Più delego, più son contento”. Salvini annuncia segreteria e dipartimenti (in risposta al fuoco amico) (Di giovedì 24 settembre 2020) Roma, 24 set – Non più Matteo Salvini solo al comando, ma Matteo Salvini che fa parte di una squadra. Così il leader della Lega risponde al fuoco amico post regionali, a partire dalle critiche del governatore ligure Toti che ha detto che non sa guidare il centrodestra. E lo fa annunciando la creazione della segreteria politica e dei dipartimenti del partito. E lo annuncia da Vespa a Porta a Porta, la migliore vetrina possibile. “Si sì, ci sarà una segreteria politica. Io più delego, più son contento“, afferma convinto Salvini in tv, spiegando che “è un momento in cui la società ha bisogno di risposte precise. Abbiamo creato ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 24 settembre 2020) Roma, 24 set – Non più Matteosolo al comando, ma Matteoche fa parte di una squadra. Così il leader della Lega risponde alpost regionali, a partire dalle critiche del governatore ligure Toti che ha detto che non sa guidare il centrodestra. E lo fando la creazione dellapolitica e deidel partito. E loda Vespa a Porta a Porta, la migliore vetrina possibile. “Si sì, ci sarà unapolitica. Io più, più son contento“, afferma convintoin tv, spiegando che “è un momento in cui la società ha bisogno di risposte precise. Abbiamo creato ...

LaFerniMi : @repubblica Più delego? No, tu non hai delegato nessuno. Ti hanno messo sotto controllo perché tra un po' ti accompagnano alla porta ?? - carlo_masera : RT @DarioBallini: #Salvini:'La #Lega avrà una segreteria politica. Più delego e più sono contento'. EPPERFORZA... GIA' NON FAI UN CAZZO O… - CatelliRossella : Lega, Salvini annuncia: 'Ci sarà una segreteria politica. Più delego e più sono contento' - PaoloBiginelli : @repubblica “Più delego, Più vado in giro x sagre ad abboffarmi” - MarkMirone : @repubblica Più delego=meno lavoro -

