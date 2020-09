Nel M5s si tenta la tregua. Ma per ora è muro contro muro (Di giovedì 24 settembre 2020) AGI - Al momento la fotografia nel Movimento 5 stelle è l'uno contro gli altri armati, ma in vista dell'assemblea dei gruppi parlamentari prevista per domani sotto traccia si sta tentando di siglare una sorta di 'pax' interna, di tregua per evitare una resa dei conti. Con Beppe Grillo, riferiscono fonti parlamentari pentastellate, nelle vesti di mediatore. Al momento le posizioni all'interno del Movimento non sono affatto unitarie. C'è un'ala governista che preme affinché si segua una linea chiara, che partendo dal 'modello Pomigliano', prospetti un asse strutturale con i dem, anche in vista delle prossime amministrative e delle Politiche. Mentre l'ala ortodossa che fa riferimento a Di Battista vorrebbe mantenere una direzione autonoma e soprattutto ripartire dai meet up e dagli attivisti. Altro nodo da sciogliere ... Leggi su agi (Di giovedì 24 settembre 2020) AGI - Al momento la fotografia nel Movimento 5 stelle è l'unogli altri armati, ma in vista dell'assemblea dei gruppi parlamentari prevista per domani sotto traccia si stando di siglare una sorta di 'pax' interna, diper evitare una resa dei conti. Con Beppe Grillo, riferiscono fonti parlamentari pentastellate, nelle vesti di mediatore. Al momento le posizioni all'interno del Movimento non sono affatto unitarie. C'è un'ala governista che preme affinché si segua una linea chiara, che partendo dal 'modello Pomigliano', prospetti un asse strutturale con i dem, anche in vista delle prossime amministrative e delle Politiche. Mentre l'ala ortodossa che fa riferimento a Di Battista vorrebbe mantenere una direzione autonoma e soprattutto ripartire dai meet up e dagli attivisti. Altro nodo da sciogliere ...

