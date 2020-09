Napoli | l’Anac sconfitta al Tar da un piccolo comune

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 24 settembre 2020) Tempo di lettura: 5 minuti– Il Tribunale amministrativo dicon Sentenza n. 3916/2020 ha bocciato la richiesta dell’Autorità di bloccare una procedura di gara deldi Vairano Patenora (CE), per l’efficientamento della pubblica illuminazione. La controversia è sorta, nel gennaio scorso, a seguito di un Parere dell’Anticorruzione che contestava gravi violazioni al Codice degli Appalti riscontrate nella procedura e invitava l’Ente ad adeguarsi. Il rifiuto è stato netto e deciso e ciò ha comportato l’immediato ricorso al TAR da parte dell’Autorità, che ha assediato il Tribunale con reiterate e vane richieste di un intervento urgente per la sospensione della gara, nelle more della conclusione del Giudizio. Ilsi è ...