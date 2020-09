Napoli, de Magistris: Le multe di via Mezzocannone? Saranno cancellate, ma l’iter è lungo (Di giovedì 24 settembre 2020) “Tutte le multe elevate dal 6 giugno alla data di pubblicazione della delibera Saranno cancellate così come ho già annunciato ma è un processo che sarà graduale, che richiede tempo perché per alcune categorie è più semplice e per altre meno e perché non è che le multe si stracciano o si bruciano in piazza”. Lo ha detto il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, rispetto alla delibera con cui l’amministrazione intende cancellare le multe che sono state elevate a cittadini che hanno violato la recente area pedonale del centro storico di Mezzocannone e del Centro Antico. “L’errore anche se in buona fede è stato fatto da chi ha preso la multa, non ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 24 settembre 2020) “Tutte leelevate dal 6 giugno alla data di pubblicazione della deliberacosì come ho già annunciato ma è un processo che sarà graduale, che richiede tempo perché per alcune categorie è più semplice e per altre meno e perché non è che lesi stracciano o si bruciano in piazza”. Lo ha detto il sindaco di, Luigi de, rispetto alla delibera con cui l’amministrazione intende cancellare leche sono state elevate a cittadini che hanno violato la recente area pedonale del centro storico die del Centro Antico. “L’errore anche se in buona fede è stato fatto da chi ha preso la multa, non ...

Notiziedi_it : De Magistris: “Sbagliato imporre nomi per il candidato sindaco di Napoli” - corrmezzogiorno : #Napoli De Magistris d’accordo con Fico: «Sbagliato imporre nomi per candidato sindaco di Napoli» Vd… - ExPartibus : Napoli, de Magistris: Multe per aree pedonali annullate o rimborsate - - pietro_riccio : Napoli, de Magistris: Multe per aree pedonali annullate o rimborsate - - ExPartibus : de Magistris su competizione elettorale per futuro Sindaco di Napoli - -