Mourinho e il caso Dele Alli: “Al 99% le responsabilità sono sempre del calciatore” (Di giovedì 24 settembre 2020) Non fa giri di parole José Mourinho quando, in conferenza stampa alla vigilia della gara del suo Tottenham contro i macedoni dello Shkendija, parla di Dele Alli e risponde all'ennesima domanda sulle sue recenti esclusioni. Lo Special One è parso piuttosto seccato e ha spiegato la sua posizione.Mourinho: "Alli gran calciatore ma al 99% le colpe sono sue"caption id="attachment 1023145" align="alignnone" width="762" Dele Alli (Getty Images)/caption"Non sono stanco di Dele Alli perché è un bravo ragazzo e un ottimo giocatore. Ma sono stanco di ricevere domande su di lui", ha detto Mourinho. "Dico solo che il 99% della responsabilità ricade ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 24 settembre 2020) Non fa giri di parole Joséquando, in conferenza stampa alla vigilia della gara del suo Tottenham contro i macedoni dello Shkendija, parla die risponde all'ennesima domanda sulle sue recenti esclusioni. Lo Special One è parso piuttosto seccato e ha spiegato la sua posizione.: "gran calciatore ma al 99% le colpesue"caption id="attachment 1023145" align="alignnone" width="762"(Getty Images)/caption"Nonstanco diperché è un bravo ragazzo e un ottimo giocatore. Mastanco di ricevere domande su di lui", ha detto. "Dico solo che il 99% della responsabilità ricade ...

