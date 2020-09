#MFW: Fendi sfila dal vivo e invita il suo pubblico in un modo molto…italiano! (Di giovedì 24 settembre 2020) La forza del Made in Italy, dalla scelta dell’invito al concept dell’intera collezione. A Milano sfila Fendi e lo fa con nuove consapevolezze Digital vs Real, è questo il leitmotiv della settimana della moda di Milano, che oscilla tra lo streaming e il “live conscious”, in una dimensione totalmente diversa (e quasi surreale) rispetto a quella a cui è abituato il fashion System italiano. È proprio in questa nuova dimensione che, Fendi, durante la seconda giornata di moda milanese, presenta la collezione SS 2021: consapevole, familiare, senza troppi fronzoli, con un occhio al futuro, uno sguardo fermo al passato e un’attitudine che riflette, appieno, il periodo storico che stiamo vivendo. Un ritorno alla bellezza senza troppi sforzi, alla valorizzazione dei materiali, della mano ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 24 settembre 2020) La forza del Made in Italy, dalla scelta dell’invito al concept dell’intera collezione. A Milanoe lo fa con nuove consapevolezze Digital vs Real, è questo il leitmotiv della settimana della moda di Milano, che oscilla tra lo streaming e il “live conscious”, in una dimensione totalmente diversa (e quasi surreale) rispetto a quella a cui è abituato il fashion System italiano. È proprio in questa nuova dimensione che,, durante la seconda giornata di moda milanese, presenta la collezione SS 2021: consapevole, familiare, senza troppi fronzoli, con un occhio al futuro, uno sguardo fermo al passato e un’attitudine che riflette, appieno, il periodo storico che stiamo vivendo. Un ritorno alla bellezza senza troppi sforzi, alla valorizzazione dei materiali, della mano ...

