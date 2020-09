L' Ue prova a rassicurare Zuckerberg e ad evitare la chiusura di Facebook in Europa

(Di giovedì 24 settembre 2020) Al momento nessuna regola europea 'impone requisiti di localizzazione dei dati'. In altre parole,e le altre imprese del web che trasferiscono informazioni personali relative a cittadini ...

OfferteLavoroTO : Servizi sociali e carenza di personale, il Comune prova a rassicurare: 'In arrivo cinque nuove assunzioni” -

Ultime Notizie dalla rete : prova rassicurare

EuropaToday

Il futuro assessore alla Sanità ha precisato che siamo in un “momento delicato, quella della riapertura delle scuole” e “abbiamo in agenda un paio di riunioni importanti. Abbiamo avuto incontri freque ...In serata, anche Elisa Isoardi ha rassicurato i fan di Raimondo circa le sue condizioni di salute. L’ex conduttrice de La prova del cuoco, adesso concorrente di Ballando con le stelle ...