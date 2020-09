Lo sceriffo è tornato | ora De Luca non si ferma più E non solo sul Covid

(Di giovedì 24 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Tre giorni alla Resurrezione. Quella dellodal pugno duro. Nemmeno 72 ore dalla sua rielezione e Vincenzo Deemana la prima ordinanza restrittiva: obbligo di mascherina all’aperto in Campania fino al 4 ottobre. Il Governatore sbanca con il 68,5% ed ora non sipiù. Dall’emergenza-19 alla scelta del candidato sindaco per le comunali, il presidente della Regione Campania ha tutta l’intenzione di andare dritto come un treno. “Per quanto riguarda il, siamo di fronte a una sottovalutazione drammatica della situazione dell’Italia” le sue parole alla Stazione Marittima appena riconto alla guida della Regione Campania. “Vedo una distrazione generale, un ...

matteosportelli : @MediasetTgcom24 È tornato lo sceriffo ?? - juornoit : #juorno È tornato lo sceriffo Anticovid - paolochiariello : #juorno È tornato lo sceriffo Anticovid - M16dicembre1899 : È tornato lo sceriffo - megicbocs : Incredibile, De Luca è tornato sceriffo dopo le elezioni -

Tanto da guadagnarsi il soprannome di "sceriffo", appioppatogli con disprezzo ... l'attuale capo della Lega sia lo sconfitto di questa tornata elettorale. Certo non gli è andata come auspicava.L’unica partita che Vincenzo De Luca (69,1%) giocava in questa tornata elettorale in Campania non era con il candidato del centrodestra Stefano Caldoro (17,3%) ma con il Pd stesso. (Corriere della ...