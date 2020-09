Lecce, preso Adjapong in prestito con diritto di riscatto dal Sassuolo (Di giovedì 24 settembre 2020) Lecce - Eugenio Corini accoglie nel Lecce un nuovo arrivato: parliamo di Claud Adjapong , che lascia il Sassuolo dopo l'esperienza dello scorso anno al Verona . Ecco il comunicato dei salentini: "L'U. Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 24 settembre 2020)- Eugenio Corini accoglie nelun nuovo arrivato: parliamo di Claud, che lascia ildopo l'esperienza dello scorso anno al Verona . Ecco il comunicato dei salentini: "L'U.

Lecce, preso Adjapong in prestito con diritto di riscatto dal Sassuolo

Notizie Lazio – UFFICIALE: Pisa, preso Palombi

Arriva l’ufficialità con un comunicato apparso sul sito ufficiale dei toscani, il Pisa ha preso in prestito Simone Palombi dalla Lazio. Piazzato così uno dei giocatori in esubero e in uscita da Roma, ...

Lecce, arbitro e fidanzata uccisi: su Eleonora almeno 30 coltellate

Il killer di via Montello ha agito con una furia cieca. Avrebbe inferto una trentina di coltellate sul corpo di Eleonora Manta, una quindicina su quello del fidanzato della ragazza, l’arbitro di calci ...

