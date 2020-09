La strada che deve percorrere Gattuso per diventare un allenatore simbolo del Napoli (Di giovedì 24 settembre 2020) Gennaro Gattuso ha tutto per diventare un allenatore simbolo di Napoli. È meridionale, è sanguigno, è gagliardo. Sin dal principio della sua avventura in azzurro, tifosi e giornalisti hanno cercato di imbastire un’epica sulla sua figura. Ma fin qui è stata un’epica minore, su temi stiracchiati, superficiali, poco efficaci. Il frustino, il sudore, gli allenamenti duri: la celebrazione della garra del calabrese è partita come reazione alla tranquillità di Ancelotti ed è rimasta a quel livello. Mentre l’esaltazione delle sue origini provinciali è un escamotage per recuperare un fondamentale del personaggio Sarri, l’oscuro bancario emerso dalle brume del Valdarno. Gattuso non è ancora ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 24 settembre 2020) Gennaroha tutto perundi. È meridionale, è sanguigno, è gagliardo. Sin dal principio della sua avventura in azzurro, tifosi e giornalisti hanno cercato di imbastire un’epica sulla sua figura. Ma fin qui è stata un’epica minore, su temi stiracchiati, superficiali, poco efficaci. Il frustino, il sudore, gli allenamenti duri: la celebrazione della garra del calabrese è partita come reazione alla tranquillità di Ancelotti ed è rimasta a quel livello. Mentre l’esaltazione delle sue origini provinciali è un escamotage per recuperare un fondamentale del personaggio Sarri, l’oscuro bancario emerso dalle brume del Valdarno.non è ancora ...

AlbertoBagnai : Mentre scendo al Senato un branco di auto blu sale verso la Farnesina. Sarà Of Mayo? Sorrido e penso a quando da S.… - espressonline : La vendemmia di quest'anno? La fanno macedoni fantasma e africani senzatetto - borghi_claudio : @Bolpet @EAlessandrolodi Eppure dovrebbe essere chiaro... poi per carità, la strada dell'opposizione coerente che n… - Frances07529588 : @edigram @Adnkronos A febbraio era burioni che diceva di girare tranquillamente per strada e di non preoccuparsi. A… - napolista : La strada che deve percorrere #Gattuso per diventare un allenatore simbolo del #Napoli Ha tutti gli ingredienti per… -

Ultime Notizie dalla rete : strada che Torino, fototrappole per incastrare i "sozzoni" che abbandonano l'immondizia per strada La Repubblica A Bari vecchia il cielo si fa verde con gli ombrelli dedicati alla salute mentale

No, non è la moda del momento. Dietro la sfilza di ombrelli verdi apparsi in una strada di Bari vecchia c'è un obiettivo molto importante: la sensibilizzazione sulla salute mentale e psichica, in vist ...

40 auto pronte a partecipare allo slalom “Chiavari – Leivi” – Memorial “Graziano Borra”

Sono quaranta le vetture che domenica saranno al via della 9^ edizione dello slalom “Chiavari – Leivi” – Memorial “Graziano Borra”, organizzato dalla scuderia Sport Favale 07 in collaborazione con la ...

No, non è la moda del momento. Dietro la sfilza di ombrelli verdi apparsi in una strada di Bari vecchia c'è un obiettivo molto importante: la sensibilizzazione sulla salute mentale e psichica, in vist ...Sono quaranta le vetture che domenica saranno al via della 9^ edizione dello slalom “Chiavari – Leivi” – Memorial “Graziano Borra”, organizzato dalla scuderia Sport Favale 07 in collaborazione con la ...