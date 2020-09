La pessima Repubblica degli aiutini (Di giovedì 24 settembre 2020) Ci sono due modi per affrontare la faccenda dell’attaccante uruguaiano Luis Suarez e del suo presunto esame farlocco di italiano all’Università per stranieri di Perugia al fine di ottenere la cittadinanza del nostro Paese, in vista di un ingaggio alla Juve (poi sfumato). Il primo è buttarla sul ridere come hanno fatto i social (formidabile il cofanetto di dvd «Suarez legge Dante», parodia delle letture di Vittorio Sermonti). Il secondo è considerarlo – se i fatti venissero comprovati – per quello che è: un atto grave. La cittadinanza infatti è un bene prezioso per qualsiasi Paese. È un insieme di diritti e di doveri che legano la persona alla comunità degli altri cittadini. Presume benefici importanti (la fruizione di servizi essenziali come l’assicurazione sanitaria, ad esempio, ... Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 24 settembre 2020) Ci sono due modi per affrontare la faccenda dell’attaccante uruguaiano Luis Suarez e del suo presunto esame farlocco di italiano all’Università per stranieri di Perugia al fine di ottenere la cittadinanza del nostro Paese, in vista di un ingaggio alla Juve (poi sfumato). Il primo è buttarla sul ridere come hanno fatto i social (formidabile il cofanetto di dvd «Suarez legge Dante», parodia delle letture di Vittorio Sermonti). Il secondo è considerarlo – se i fatti venissero comprovati – per quello che è: un atto grave. La cittadinanza infatti è un bene prezioso per qualsiasi Paese. È un insieme di diritti e di doveri che legano la persona alla comunitàaltri cittadini. Presume benefici importanti (la fruizione di servizi essenziali come l’assicurazione sanitaria, ad esempio, ...

abragad : È una pessima persona, ma perché una giurista al momento giudice di appello federale deve essere chiamata “Amy”? (A… - JackieMilesiF : @repubblica ... non ha senso operare in questa maniera poco seria, se non quello di creare una pessima immagine al… - EleLe08 : @robertobona9 @lucabattanta Innanzitutto per i rifiuti gestione pessima - homoeopathicus : Il fatto che la #Ceccardi non sia stata eletta a #Cascina, suo luogo nativo in cui è stata anche sindaco, vuol dire… - BarbaraAnton73 : RT @RiccardoNoury: Sono d'accordo con @Giulia_B In questa storia in cui una pessima frase racconta comunque il vero tema dell'occhio porcin… -

Ultime Notizie dalla rete : pessima Repubblica La pessima Repubblica degli aiutini - EcoDiBergamo.it - L'Editoriale, Bergamo L'Eco di Bergamo Il principe Harry invita gli americani a votare per "rifiutare i discorsi di odio". La rabbia di Trump

LONDRA - Che tra di loro non corresse buon sangue era noto: mesi fa Donald Trump disse che Meghan Markle era “una donna cattiva” dopo che la duchessa del Sussex lo aveva criticato e sbeffeggiato prima ...

Malta, caso Daphne: arrestato Schembri, capo di gabinetto dell'ex premier Muscat

Daphne Caruana Galizia, la più importante giornalista della storia del Paese, raccontava che Malta era una palude a forma di isola, per quella capacità che aveva di sommergere ogni cosa, inghiottendol ...

LONDRA - Che tra di loro non corresse buon sangue era noto: mesi fa Donald Trump disse che Meghan Markle era “una donna cattiva” dopo che la duchessa del Sussex lo aveva criticato e sbeffeggiato prima ...Daphne Caruana Galizia, la più importante giornalista della storia del Paese, raccontava che Malta era una palude a forma di isola, per quella capacità che aveva di sommergere ogni cosa, inghiottendol ...