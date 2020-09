“Il PD censura le statue per non offendere l’Islam”, ma la Convenzione di Faro non dice questo né vi si avvicina (Di giovedì 24 settembre 2020) A caratteri grossi Il Tempo riporta che il PD censura le statue, una scelta che servirebbe a non offendere l’Islam e a rendere accettabile anche agli occhi dei fedeli musulmani il patrimonio culturale italiano. L’articolo è stato pubblicato ieri, 23 settembre, nelle stesse ore in cui la Camera ha ratificato la Convenzione di Faro. Nel testo, però, non troviamo alcun riferimento alla censura delle statue per non impressionare i fedeli musulmani. La Convenzione di Faro “La vergogna è compiuta: il Parlamento, con un voto antinazionale, rinuncia al patrimonio artistico e culturale dell’Italia”, scrive Il Tempo, mentre Primato Nazionale parla ... Leggi su bufale (Di giovedì 24 settembre 2020) A caratteri grossi Il Tempo riporta che il PDle, una scelta che servirebbe a nonl’Islam e a rendere accettabile anche agli occhi dei fedeli musulmani il patrimonio culturale italiano. L’articolo è stato pubblicato ieri, 23 settembre, nelle stesse ore in cui la Camera ha ratificato ladi. Nel testo, però, non troviamo alcun riferimento alladelleper non impressionare i fedeli musulmani. Ladi“La vergogna è compiuta: il Parlamento, con un voto antinazionale, rinuncia al patrimonio artistico e culturale dell’Italia”, scrive Il Tempo, mentre Primato Nazionale parla ...

senborgonzoni : Islam: Lega, Parlamento con il voto di oggi, consentirà censura nostra arte, vergogna Roma, 23 set - 'Giù le man… - Capezzone : Stampare e conservare da @atlanticomag il pezzo di @1972book sulla censura cinese contro la virologa che denuncia l… - PierantoniFabio : Il governo dice sì al trattato europeo che censura il nostro patrimonio > Giovanni Donzelli - clikservernet : “Il PD censura le statue per non offendere l’Islam”, ma la Convenzione di Faro non dice questo né vi si avvicina - Gauss_2020 : RT @CesareSacchetti: PD e M5S approvano la convenzione di Faro che stabilisce 'limitazioni' all'esibizione dei monumenti per non offendere… -

