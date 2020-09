Il disagio psichico sta dilagando nella provincia di Bergamo

Leggi su agi

(Di giovedì 24 settembre 2020) AGI - Pazienti che arrivano in studio dopo avere aggravato il loroabusando di 'goccine' autoprescritte, giovani colpiti da ossessioni come l'eccesso di attività fisica con l'illusione di tenersi saldi in un mondo che non 'controllano' più, persone che manifestano disturbi innescati dal sentirsi dei potenziali 'untori'. È ladiche racconta all'AGI Gloria Volpato, la psicologa del ‘ricuci-amoci', così ha intitolato una sua conferenza,parte d'Italia più sgretolata dal virus, a cui si è rivolta anche il Comitato Noi Denunceremo dei familiari delle vittime. Già dall'8 marzo, nel pieno della temperie, ha cominciato con le dirette su Facebook a sostenere chi affrontava le conseguenze del Covid, attivando con la sua ...