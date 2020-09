Il cane è vecchio e malato, lo buttano nel cassonetto: “speriamo di poterlo salvare” (Di giovedì 24 settembre 2020) Il cane ha 18 anni ed è cardiopatico, un’associazione lo ha preso in cura e ora cerca di salvarlo: si cercano i delinquenti che lo hanno abbandonato. 18 anni di vita e di fedeltà. Ma poi, come un giocattolo rotto che non serve più ai bambini, viene letteralmente gettato. Nella spazzatura. Una vita che poteva finire in mezzo ai rifiuti, una dignità calpestata. Per fortuna dell’animale, i passanti hanno sentito i suoi lamenti provenire dal cassonetto e uno di loro si è avvicinato e ha fatto la triste scoperta. Il cane era sofferente, sanguinante, immobile. Dalla busta dei rifiuti spuntava solo la testa. Il passante non riusciva a calarsi nel bidone e ha chiamato la Polizia municipale che a sua volta ha chiesto l’intervento dell’associazione “Amici animali ... Leggi su chenews (Di giovedì 24 settembre 2020) Ilha 18 anni ed è cardiopatico, un’associazione lo ha preso in cura e ora cerca di salvarlo: si cercano i delinquenti che lo hanno abbandonato. 18 anni di vita e di fedeltà. Ma poi, come un giocattolo rotto che non serve più ai bambini, viene letteralmente gettato. Nella spazzatura. Una vita che poteva finire in mezzo ai rifiuti, una dignità calpestata. Per fortuna dell’animale, i passanti hanno sentito i suoi lamenti provenire dale uno di loro si è avvicinato e ha fatto la triste scoperta. Ilera sofferente, sanguinante, immobile. Dalla busta dei rifiuti spuntava solo la testa. Il passante non riusciva a calarsi nel bidone e ha chiamato la Polizia municipale che a sua volta ha chiesto l’intervento dell’associazione “Amici animali ...

fattukk : Cane vecchio e malato gettato vivo in un cassonetto: salvato da un passante - mircopedretti10 : - ZiaCandida : RT @fendente1: Today: Il golden retriever Tao è vecchio e cieco, un cucciolo gli fa da 'cane guida'. - fendente1 : Today: Il golden retriever Tao è vecchio e cieco, un cucciolo gli fa da 'cane guida'. - endimione_c : In un sacco nero a18 anni. Per il mio sedicenne, cosa non ho speso per curarlo, ogni giorno impegnata per renderlo… -