Gigi Hadid e Zayn Malik genitori | è nata la figlia

(Di giovedì 24 settembre 2020) E’ladella modellae del cantante degli One Direction,. L’annuncio della nascita è arrivato via Instagram dall’artista 27enne E’ladella modellae del cantante degli One Direction,. L’annuncio della nascita è arrivato via Instagram dall’artista 27enne,, che ha postato una foto in bianco e nero della manina della bimba stretta nella sua., 25enne, ad aprile aveva confermato la gravidanza intervenendo al Tonight Show di Jimmy Fallon, dopo che già circolavano voci. ...

Reberebby215 : RT @giulia_anselmi: la figlia di Zayn Malik e Gigi Hadid è nata finalmente. indovinate chi sta piangendo? - _tomlinsun_28 : RT @perchetendenza: 'Zayn e Gigi': Perché è nata la figlia di Zayn Malik e Gigi Hadid - alessia74045167 : RT @GigiHadidIT: Finalmente il momento più aspettato delle ultime settimane è arrivato: la prima figlia di Gigi Hadid e Zayn Malik è nata!… - MetaVisara : RT @perchetendenza: 'Zayn e Gigi': Perché è nata la figlia di Zayn Malik e Gigi Hadid - Reberebby215 : RT @AlteaZucchini: Raga è nata la bambina di Gigi Hadid e di Zayn, sto urlando e sclerando Che meraviglia???? -

Ultime Notizie dalla rete : Gigi Hadid

Gigi Hadid ha partorito. La supermodella è diventata mamma per la prima volta, dando alla luce la piccola avuta dal compagno Zayn Malik, ex cantante dei One Direction. Ancora non si sa il nome della n ...Fiocco rosa per Gigi Hadid che finalmente è diventata mamma. L’annuncio è arrivato nella notte dal neopapà Zayn Malik che ha usato Twitter per condividere la prima foto della bambina. Si tratta di uno ...