F1, GP Russia Sochi 2020 su TV8: orari e programmazione delle differite (Di giovedì 24 settembre 2020) Il Gran Premio di Russia, decima tappa del Mondiale 2020 di Formula 1, verrà trasmesso in differita su TV8. Come di consueto il weekend integrale sarà visibile in diretta esclusiva sulla pay-tv Sky Sport, mentre per i non abbonati le qualifiche e la gara di Sochi verranno mandate in onda in differita. Nel palinsesto, infatti, sabato 26 settembre è in programma la differita della qualifica alle 18:30 mentre la gara andrà in onda a partire dalle 18:20 di domenica 27. Leggi su sportface (Di giovedì 24 settembre 2020) Il Gran Premio di, decima tappa del Mondialedi Formula 1, verrà trasmesso in differita su TV8. Come di consueto il weekend integrale sarà visibile in diretta esclusiva sulla pay-tv Sky Sport, mentre per i non abbonati le qualifiche e la gara diverranno mandate in onda in differita. Nel palinsesto, infatti, sabato 26 settembre è in programma la differita della qualifica alle 18:30 mentre la gara andrà in onda a partire dalle 18:20 di domenica 27.

SkySportMotoGP : Nuovi orari in Formula 1 e MotoGP per i GP di Russia e Catalunya #SkyMotoGP #MotoGP #SkyMotori - monica_vecchi : Formula 1, gli orari e dove vedere il GP di Russia in tv | Sky Sport - Vasile55502205 : F1 Russia GP in Sochi - knemtsev : #???? @ Sochi, Russia - knemtsev : #???? @ Sochi, Russia -