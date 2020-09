Dieci anni fa usciva “The Social Network” (Di giovedì 24 settembre 2020) «Non arrivi a 500 milioni di amici senza farti qualche nemico», diceva una sua nota frase promozionale: nel frattempo per Facebook sono aumentati entrambi, e il film si è imposto tra i migliori del decennio Leggi su ilpost (Di giovedì 24 settembre 2020) «Non arrivi a 500 milioni di amici senza farti qualche nemico», diceva una sua nota frase promozionale: nel frattempo per Facebook sono aumentati entrambi, e il film si è imposto tra i migliori del decennio

OfficialSSLazio : ?? L’aquila. Il nostro simbolo. L'emblema della grandezza di Roma. ?? Dieci anni dal primo volo di Olympia allo Stadi… - carlaruocco1 : Dieci anni fa sarebbe stato impensabile, in un periodo di forte austerità, il discorso di ieri di Ursula von der Le… - SkyTG24 : Dieci anni fa moriva Sandra Mondaini: da Sbirulino a Casa Vianello, i suoi successi. FOTO - indisordine_ : Faccio anche io questa cosa che vi vedo fare ma forse perché avete dieci anni meno di me. È pubblicabile su Instag… - tittimaestra : RT @SalernoSal: A volte non capisco il senso di sorpresa. Beppe Grillo quelle cose le dice da dieci anni. Non capisco davvero dove sia la n… -