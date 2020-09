Cossiga: Mattarella, 'espressione della gente comune' (Di giovedì 24 settembre 2020) Sassari, 24 set. (Adnkronos) - "In un saggio del 1951, dedicato al diritto di petizione, il professor Cossiga sottolineava la necessità del contributo della partecipazione attiva dei cittadini alla costante rigenerazione democratica, necessaria per consolidare i principi della Carta: 'La caratteristica peculiare degli ordinamenti democratici –scriveva infatti Cossiga– prima e più ancora che da una organizzazione formale degli organi costituzionali, è data da una effettiva partecipazione della base popolare alla vita dello Stato'. Una tensione che dal giovane studioso si è poi trasmessa nell'azione all'uomo di Stato e di cui troviamo traccia anche nella dichiarata aspirazione, all'atto del suo insediamento alla Presidenza della Repubblica, di ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 24 settembre 2020) Sassari, 24 set. (Adnkronos) - "In un saggio del 1951, dedicato al diritto di petizione, il professorsottolineava la necessità del contributopartecipazione attiva dei cittadini alla costante rigenerazione democratica, necessaria per consolidare i principiCarta: 'La caratteristica peculiare degli ordinamenti democratici –scriveva infatti– prima e più ancora che da una organizzazione formale degli organi costituzionali, è data da una effettiva partecipazionebase popolare alla vita dello Stato'. Una tensione che dal giovane studioso si è poi trasmessa nell'azione all'uomo di Stato e di cui troviamo traccia anche nella dichiarata aspirazione, all'atto del suo insediamento alla PresidenzaRepubblica, di ...

