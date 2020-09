Conte: “Io al Quirinale? Penso solo a dove sarà l’Italia nel 2023”. Primo vertice di maggioranza dopo le elezioni (Di giovedì 24 settembre 2020) Primo vertice tra Conte e i capi di maggioranza dopo le elezioni. Tra i punti da discutere: modifica decreti sicurezza, nuova legge elettorale e riforma fiscale Il premier Giuseppe Conte si tira fuori dai giochi di potere e conferma che il Quirinale non è tra i suoi obiettivi. “A me interessa dove sarà l`Italia nel 2023. Penso solo a questo.” ha dichiarato. “Se riusciremo a rendere il Paese più veloce, più moderno, più verde, più digitale, se riusciremo a ridurre disuguaglianze e divari territoriali, potrò guardare con soddisfazione al lavoro svolto”. Per la prima volta dopo le elezioni ... Leggi su zon (Di giovedì 24 settembre 2020)trae i capi dile. Tra i punti da discutere: modifica decreti sicurezza, nuova legge elettorale e riforma fiscale Il premier Giuseppesi tira fuori dai giochi di potere e conferma che ilnon è tra i suoi obiettivi. “A me interessasarà l`Italia nel 2023.a questo.” ha dichiarato. “Se riusciremo a rendere il Paese più veloce, più moderno, più verde, più digitale, se riusciremo a ridurre disuguaglianze e divari territoriali, potrò guardare con soddisfazione al lavoro svolto”. Per la prima voltale...

