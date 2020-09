Contagi quadruplicati in due mesi Cartabellotta Gimbe | “Non dobbiamo sederci sugli allori Bisogna giocare d’anticipo per contenere la seconda ondata”

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 24 settembre 2020) Con l’allentamento delle misure di contrasto al Covid-19, prosegue il trend di crescita dei nuovi positivi. Come emerge dall’ultimo rapporto della Fondazione, think tank che si occupa di ricerca in ambito sanitario, da fine luglio a oggi le persone attualmente positive al Covid-19, ossia i cosiddetti casi attivi, sono quasi quadruplicate, passando da 12.482 della settimana dal 15-21 luglio ai 45.489 della settimana 16-22 settembre. Si tratta di un trend di crescita reso ancor più evidente se si confrontano i 10.907 nuovi casi dio da coronavirus della settimana 16-22 settembre con i 1.408 nuovi casi della settimana 15-21 luglio. Aumento di casi attivi che si riflette anche sul numero di ospedalizzazioni dove, in appena 2, i pazienti ricoverati con sintomi sono passati da 732 di fine luglio ai 2.604 ...