Clima | Oxfam | l’1% più ricco inquina il doppio della metà popolazione

(Di giovedì 24 settembre 2020) 63 milioni di persone contro 3,1 miliardi di essere umani. Chi inquina di più? I primi, anche se sono numericamente inferiori, secondo il rapporto Disuguaglianza da CO2, pubblicato da Oxfam in collaborazione con lo Stockholm Environment Instituten. In 25 anni, l’1% più ricco della popolazione mondiale ha emesso in atmosfera il doppio di CO2 rispetto alla metà più povera del pianeta. https://twitter.com/Oxfam/status/1307843924577443841