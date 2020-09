Caso Suarez | Fabrizio Corona | “Sciopero della fame se non condannano tutti”

Leggi su sportface

(Di giovedì 24 settembre 2020) “Ilè una delle cose piu vergognose che siano successe nell’ultimo periodo. Faccio lo scioperose nontutti. Mi aspetto nei prossimi giorni qualcosa di eclatante, perché è giusto punire tutti e non lo dico perché sono un interista sfegatato. Siccome sto cercando di seguire le regole, vorrei che le regole valessero per tutti”. Queste le parole diin un video su Instagram commentando l’esame ‘truffa’ di Luise tutti i contornivicenda. View this post on Instagram LA MIA OPINIONE. @adalet official A post shared by...