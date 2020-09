Candreva lascia l’Inter, Allegra su Instagram: “Ancora una volta mi hai insegnato qualcosa” (Di giovedì 24 settembre 2020) Dopo quattro stagioni Antonio Candreva dice addio all'Inter. Il giocatore firmerà presto per la Sampdoria. Su Instagram la compagna, Allegra Luna, ha un messaggio per l'esterno: "Ancora una volta mi hai insegnato qualcosa", ha scritto. Il tutto segue una citazione: "Sapere quando andare via è saggezza. Essere in grado di farlo è coraggio. Andare via, a testa alta, è dignità". Candreva lascia l’Inter, Allegra su Instagram: “Ancora una volta mi hai insegnato qualcosa” Golssip. Leggi su golssip (Di giovedì 24 settembre 2020) Dopo quattro stagioni Antoniodice addio all'Inter. Il giocatore firmerà presto per la Sampdoria. Sula compagna,Luna, ha un messaggio per l'esterno: "Ancora unami haiqualcosa", ha scritto. Il tutto segue una citazione: "Sapere quando andare via è saggezza. Essere in grado di farlo è coraggio. Andare via, a testa alta, è dignità".l’Inter,su: “Ancora unami haiqualcosa” Golssip.

p_in_algeri : Candreva ottimo professionista, che lascia comunque tutto sul prato e bisogna poi anche dire che alla fine si quell… - SpecialeMercato : Antonio #Candreva lascia l’ @Inter a titolo definitivo per 2,5 milioni di euro. Il giocatore firmerà un contratto f… - DaniloBatresi : RT @TuttoMercatoWeb: TMW - Candreva lascia l'Inter e passa alla Sampdoria: triennale con opzione, tutti i dettagli - GiorgioDePaolis : @Matteo_003 Ma il problema in realtà non si pone, nel senso che Darmian dovevano prenderlo 'per forza' a quanto par… - Ale_Rimi : RT @TuttoMercatoWeb: TMW - Candreva lascia l'Inter e passa alla Sampdoria: triennale con opzione, tutti i dettagli -