Calciomercato Palermo, Somma è già in città: intesa raggiunta con il club rosanero. Tutti i dettagli dell’affare (Di giovedì 24 settembre 2020) Il Palermo impreziosisce il suo mosaico difensivo con un nuovo e prezioso tassello.Il binomio dirigenziale composto da Rinaldo Sagramola e Renzo Castagnini, estremamente abile ancora una volta a lavorare sottotraccia, piazza un altro importante ed oculato colpo in sede di Calciomercato. Michele Somma - centrale difensivo classe 1995 ed ex Deportivo La Coruña - è virtualmente un nuovo giocatore del Palermo.Si attende soltanto l'ufficialità per ratificare un'operazione di mercato brillantemente condotta dalla dirigenza rosanero e fortemente voluta dal tecnico Roberto Boscaglia, che potrà disporre di una pedina duttile e di livello in seno al reparto difensivo, perfettamente funzionale per attitudini e caratteristiche al suo credo calcistico. Cresciuto nel florido e ... Leggi su mediagol (Di giovedì 24 settembre 2020) Ilimpreziosisce il suo mosaico difensivo con un nuovo e prezioso tassello.Il binomio dirigenziale composto da Rinaldo Sagramola e Renzo Castagnini, estremamente abile ancora una volta a lavorare sottotraccia, piazza un altro importante ed oculato colpo in sede di. Michele- centrale difensivo classe 1995 ed ex Deportivo La Coruña - è virtualmente un nuovo giocatore del.Si attende soltanto l'ufficialità per ratificare un'operazione di mercato brillantemente condotta dalla dirigenzae fortemente voluta dal tecnico Roberto Boscaglia, che potrà disporre di una pedina duttile e di livello in seno al reparto difensivo, perfettamente funzionale per attitudini e caratteristiche al suo credo calcistico. Cresciuto nel florido e ...

