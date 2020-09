Blitz antidroga | sequestrati oltre 100 kg di stupefacenti nella Capitale

(Di giovedì 24 settembre 2020) Sono statianche 390mila euro durante l’operazione che è avvenutaperiferia di Roma. Ilè avvenuto dopo aver avvertito movimenti sospetti durante il monitoraggio delle piazze. In tutto sono stati52 chili di cocaina, 50 di hashish e 390mila euro in contanti. La Sezionedella Squadra Mobile di Roma, nel … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

gretamethyst : Al TG5: 'proteste per la morte di #BreonnaTaylor avvenuta lo scorso Marzo a seguito di un blitz antidroga finito ma… - blogsicilia : Blitz antidroga nel Catanese, 6 arresti e oltre 1.300 chili di marijuana sequestrata (FOTO) -… - reteversilia : Blitz antidroga della Polizia a #torredellago - LetiziaFirenze : Blitz antidroga della Polizia a Torre del Lago - e_cavagna : RT @TWDDarylRick: Sempre marocchini già noti alle forze dell'ordine Carabinieri: blitz antidroga, arrestato pusher -

Ultime Notizie dalla rete : Blitz antidroga

L'Urlo | News e Lifestyle

Il Gran Giurì del Kentucky non ha incriminato gli agenti che nel marzo scorso uccisero la 26enne afroamericana. Nella notte disordini in tutti gli Usa, 2 agenti feriti. Trump: sto con loro ...La polizia ha arrestato quasi 100 persone nelle proteste a Louisville, Kentucky, scatenate dalla decisione del Gran Giurì cittadino di non incriminare gli agenti per la morte, nel marzo scorso, della ...