Bielorussia | Ue | giuramento Lukashenko è illegittimo

(Di giovedì 24 settembre 2020) BRUXELLES, 24 SET - Ildi Alexander"manca di qualsiasi legittimazione democratica" poichè l'Ue "non riconosce i risultati falsificati delle elezioni". E' quanto scrive in una ...

Il giuramento di Alexander Lukashenko quale presidente della Bielorussia "manca di qualsiasi legittimazione democratica". La presa di posizione è dell'Unione europea, il cui Alto rappresentante per la ...Centro di Minsk chiuso al traffico, palazzo presidenziale circondato dalle forze dell'ordine e in un amen Alexander Lukashenko si è insediato per la sesta volta alla guida della Bielorussia, con una c ...