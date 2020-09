Bianca Berlinguer durissima con Mauro Corona: “ Ha esagerato senza motivo non so se lo rivedremo” e Corona “Andate a …” (Di giovedì 24 settembre 2020) Siamo abbastanza abituati a vedere Mauro Corona e Bianca Berlinguer stuzzicarsi e litigare abbastanza bonariamente ma quello che è accaduto durante l’ultima puntata di CartaBianca ha lasciato tutti a bocca aperta. La lite tra Mauro Corona e Bianca Berlinguer Durante l’ultima puntata di CartaBianca dopo che Mauro Corona aveva fatto la pubblicità ad un albergo, la Berlinguer gli ha detto che non poteva e allora lui l’ha apostrofata così: “Senta Bianchina, se mi vuole qui tutta la stagione mi fa dire le cose. Altrimenti la mando in malora e me ne vado. Da stasera la ... Leggi su baritalianews (Di giovedì 24 settembre 2020) Siamo abbastanza abituati a vederestuzzicarsi e litigare abbastanza bonariamente ma quello che è accaduto durante l’ultima puntata di Cartaha lasciato tutti a bocca aperta. La lite traDurante l’ultima puntata di Cartadopo cheaveva fatto la pubblicità ad un albergo, lagli ha detto che non poteva e allora lui l’ha apostrofata così: “Senta Bianchina, se mi vuole qui tutta la stagione mi fa dire le cose. Altrimenti la mando in malora e me ne vado. Da stasera la ...

