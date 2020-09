Temptation Island 2020 torna in onda dopo le polemiche tra falò di confronto e lacrime | anticipazioni 23 settembre

(Di mercoledì 23 settembre 2020)inoggi, 23, su Canale5una settimana diper via delle parole pronunciate da uno dei concorrenti. A finire nell’occhio del ciclone è stato Davide, fidanzato di Serena, reo di aver parlato con una single raccontando della sua vita privata ma, soprattutto, usando parole maschiliste e violente parlando della sua compagna che lui “tiene sotto controllo mentale”, che non può indossare il costume e a cui è vietato uscire. Le sue parole hanno messo in subbuglio il popolo dei social, vip e politici tanto da chiedere la sua espulsione e la sua censura ma senza risultato. Questa sera lo ritroveremo al falò al cospetto di Alessia Marcuzzi pronto a ...

repubblica : Alberto Angela con 'Ulisse' batte 'Temptation Island' [aggiornamento delle 13:03] - Corriere : «Ulisse» di Alberto Angela batte con 3,1 milioni di spettatori «Temptation Island» di Marcuzzi - HuffPostItalia : Alberto Angela torna col suo 'Ulisse' e batte 'Temptation Island' - simonabastiani : LIVE Temptation Island in DIRETTA. Seconda puntata (23 Settembre). Tra il single Ettore e Serena c’è sempre più fee… - LIEwhiteAltair : Jimin, versione Filippo di Temptation Island, che va a chiamare il fidanzato per il falò. -

Ultime Notizie dalla rete : Temptation Island

Nello Sorrentino e Carlotta Dell’Isola sono in crisi per via della gelosia. I video anticipazioni della seconda puntata di Temptation Island 2020 in onda oggi, 23 settembre, rivelano che il giovane fi ...Mario Balotelli stavolta fa sul serio e sarebbe già volato in Sicilia per conoscere la famiglia dell'ex corteggiatrice di "Uomini e donne" e tentatrice di "Temptation Island". Leggi anche > U&D, ...