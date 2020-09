Scuole, una su quattro non ha i DSGA. Anief chiede di stabilizzare i facenti funzione (Di mercoledì 23 settembre 2020) (Teleborsa) – Intesa raggiunta al Ministero dell’Istruzione per i facente funzioni DSGA (dirigenti scolastici), firmata solo con una parte delle organizzazioni sindacali. Un accordo che non convince il sindacato della scuola Anief ed il suo Presidente Marcello Pacifico. “Non è il modo di affrontare il problema. Quando ci si rende conto che 1 posto su 4 continua a essere vacante e vi sono amministrativi che da 5-6 anni ricoprono l’incarico, hanno maturato esperienze ed accumulato punti facente funzione, allora occorre trovare soluzioni che non disperdano queste professionalità, confermandoli nei ruoli attraverso corsi di formazione, con la mobilità verticale o anche con dei concorsi riservati. Inutile chiamare i precari per questo ruolo. L’Anief chiede ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 23 settembre 2020) (Teleborsa) – Intesa raggiunta al Ministero dell’Istruzione per i facente funzioni(dirigenti scolastici), firmata solo con una parte delle organizzazioni sindacali. Un accordo che non convince il sindacato della scuolaed il suo Presidente Marcello Pacifico. “Non è il modo di affrontare il problema. Quando ci si rende conto che 1 posto su 4 continua a essere vacante e vi sono amministrativi che da 5-6 anni ricoprono l’incarico, hanno maturato esperienze ed accumulato punti facente, allora occorre trovare soluzioni che non disperdano queste professionalità, confermandoli nei ruoli attraverso corsi di formazione, con la mobilità verticale o anche con dei concorsi riservati. Inutile chiamare i precari per questo ruolo. L’...

PaolaTavernaM5S : Solo la Lega poteva depositare una mozione di sfiducia al ministro dell'Istruzione nella settimana in cui le scuole… - Agenzia_Ansa : Covid: 18 contagi in una Rsa a Bari, si amplia il focolaio a Polignano In un centro di accoglienza nel Pisano 17 ca… - marcotravaglio : MINZIONE DI SFIDUCIA L’altra sera, a Otto e mezzo, Alessandro Sallusti ne ha detta una giusta: “Ci mancherebbe altr… - AgoraBlog2 : ISTRUZIONE ???? In una lettera, l'augurio ai dirigenti scolastici, presidenti dei Consigli d'Istituto, ai Docenti e S… - antonioroccodad : RT @antonioroccodad: ECCO IL SALVINI DELLE CHIACHIETE. DOPO IP CAFFE SI BEVE UNA SPREMUTA DI LIMONE.LE PERSONE NON NE POSSONO PIU!!! EMIC… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuole una Palermo, primo caso di Covid in una scuola media: positivo un alunno del Maria Adelaide La Repubblica TikTok. “Il rischio per i ragazzi di perdersi a guardare video”, la parola a don Alberto Ravagnani, giovane prete social

Una quindicenne americana che ha accettato una di queste sfide ... quindi consiglierei ai genitori di evitare che i figli lo scarichino, fino al periodo delle scuole medie comprese. I genitori, ...

Imperia, studente positivo all'istituto 'Ruffini': classe e quattro docenti in quarantena

L'alunno infatti, insieme ai compagni di classe, una ventina circa, e a quattro professori che hanno avuto contatti con loro nelle ultime 48 ore, adesso osserverà la quarantena. La scuola infatti, una ...

Una quindicenne americana che ha accettato una di queste sfide ... quindi consiglierei ai genitori di evitare che i figli lo scarichino, fino al periodo delle scuole medie comprese. I genitori, ...L'alunno infatti, insieme ai compagni di classe, una ventina circa, e a quattro professori che hanno avuto contatti con loro nelle ultime 48 ore, adesso osserverà la quarantena. La scuola infatti, una ...