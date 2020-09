Sambenedettese | amaro debutto per Maxi Lopez | espulso e fuori dalla Coppa Italia

Leggi su itasportpress

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Inizia nel peggiore dei modi l'avventura alladi, punta argentina che a Barcellona ha vinto una Champions League. L'ex del Catania infatti è statodall'arbitro per frasi ingiuriose al minuto 45' della sfida dicon l'Alessandria persa poi per 3-2. Prima partita ufficiale amara anche per il tecnico uruguaiano, Montero che al Moccagatta ha schierato una Samb con il 4-3-1-2:(capitano) e Nocciolini in attacco, l’argentino Chacon trequartista; nella mediana, Angiulli al centro con Rocchi alla sua sinistra ed Eklu a destra. In difesa, davanti al portiere Nobile, coppia centrale con Di Pasquale e Biondi mentre Liporace gioca come terzino sinistro e Scrugli a destra. Alessandria schierata con ...