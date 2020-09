Salvini: “Scelte sbagliate al Sud, ma in Veneto non ho perso” (Di mercoledì 23 settembre 2020) Il leader della Lega parla anche delle amministrative, con diversi comuni strappati al centro-sinistra. E sull’attività del Governo Salvini chiede sostegno alle aziende, un piano per le scuole e più sicurezza. Matteo Salvini recrimina, dopo una tornata elettorale che per la Lega è stata tutt’altro che positiva. Al di là dell’esito del referendum costituzionale sul … L'articolo Salvini: “Scelte sbagliate al Sud, ma in Veneto non ho perso” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di mercoledì 23 settembre 2020) Il leader della Lega parla anche delle amministrative, con diversi comuni strappati al centro-sinistra. E sull’attività del Governochiede sostegno alle aziende, un piano per le scuole e più sicurezza. Matteorecrimina, dopo una tornata elettorale che per la Lega è stata tutt’altro che positiva. Al di là dell’esito del referendum costituzionale sul … L'articolo: “Scelteal Sud, ma innon ho perso” proviene da www.meteoweek.com.

