Ruba scarpe in un negozio e scappa in autobus | fermato 48enne

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Roma – Una pattuglia del VI Gruppo Torri della Polizia Locale, nella serata di ieri, haun cittadino italiano di 48 anni, che si era dato alla fuga dopo un furto commesso ai danni di unsito nell’area commerciale nella zona di Grotte Celoni. Erano circa le 19 quando gli agenti, avvertite alcune grida provenire dall’area esterna di un’attivita’ commerciale, sono accorsi sul posto e hanno notato una persona, con zaino in spalla,re nella direzione di via Casilina. Intuendo immediatamente cosa stesse accadendo, gli operanti, dopo un breve inseguimento, hanno bloccato l’uomo su un mezzo del trasporto pubblico. Il, nel tentativo di far perdere le proprie tracce, aveva pensato di prendere al volo il bus, che in quel momento stava partendo dal capolinea di Grotte ...