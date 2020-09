Reggio Calabria va al ballottaggio per la prima volta nella sua storia Falcomatà Pd perde 24 punti rispetto al 2014 | Fi primo partito

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 23 settembre 2020) “La città deve scegliere tra me e la Lega Nord”, sostiene Giuseppe Falcomatà. “È in confusione. Non ha argomenti. A chi non è contento del sindaco, io dico che sono la discontinuità”, ribatte Antonino Minicuci. Il botta e risposta tra il sindaco uscente del Pd, alla guida di una coalizione di centrosinistra, e il candidato del centrodestra scelto da Matteo Salvini esplode quando ilè l’unico dato certo uscito dalle urne per le comunali dicittà dello Stretto la campagna elettorale non è ancora finita e, per lasuaassaporerà lo scontro del secondo ...